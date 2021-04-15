Воинственной риторикой Кличко с подачи Левочкина пытается "расшатать" президента — эксперт

Мэр Киева Виталий Кличко, показав неспособность решить проблемы столицы, переключился на большую политику. Своими заявлениями он ставит под угрозу усилия украинских властей и лично Владимира Зеленского сохранить мир. Об этом написал в Facebook руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Комментируя воинственные заявления Кличко, политтехнолог напомнил, что в Киеве рассыпаются мосты, продлен локдаун, а люди каждый день умирают в больницах.

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"Вместо того, чтобы заниматься городом, Кличко возомнил себя верховным главнокомандующим. И уже начинает собирать на смертный бой всех украинцев. Это, конечно, полный бред", — комментирует Быков, уточняя, что сам Кличко на бой не пойдет — отсидится в "Авалоне".

"Хочется спросить у Виталия Владимировича, как именно он собирается помогать армии защищать Украину. За семь лет в кресле мэра он не сделал ровным счетом ничего — сидел и дерибанил 60 млрд киевского бюджета. А сегодня вдруг решил обратиться к нации", — говорит эксперт.

По мнению Быкова, Кличко "своими идиотскими заявлениями очень неумело вмешивается в международную политику". И делает это в тот момент, когда Украина всеми силами пытается удержать мир, привлекает Европу и США.

"На подобные дикие выходки мэра толкает Сергей Владимирович Левочкин, который еще со времен поездки к Фирташу в Вену стоит за спиной Кличко и дергает за ниточки для своей собственной игры. Сейчас он явно хочет расшатать президента Украины. И таки своего добивается, потому что заявление Виталия Кличко — откровенный плевок в лицо Зеленскому", — подчеркнул политтехнолог.

Он посоветовал мэру заняться проблемами столицы, а если есть желание помочь армии — передать два своих джипа "Тойота Секвойя" для нужд военных.

Напомним, ранее Ассоциация городов Украины, возглавляемая мэром Киева Виталием Кличко выступила с нехарактерным для себя заявлением. Организация, традиционно контролируемая киевскими градоначальниками, которая занимается развитием местного самоуправления и отстаиванием интересов городов перед центральными властями неожиданно высказалась по поводу военной эскалации на востоке Украины.

До этого Кличко неоднократно пикировался с центральными властями, требуя ввести всеукраинский карантин и пр. Дело дошло даже до того, что премьер Денис Шмыгаль предложил Кличко освободить должность главы Киевской городской администрации.