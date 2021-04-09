Кличко потребовал ввести локдаун по всей Украине

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга. По словам городского головы, на сегодняшний день Украина находится в тройке европейских стран по количеству больных в сутки и количеством смертей от COVID-19.

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"Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3 556 человек… Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральная власть поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне?! Иначе, еще и в условиях отсутствия массового вакцинации, страну ждет катастрофа. Поэтому я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна! С ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил", — заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что многие люди не соблюдают противоэпидемических правил в условиях строгих ограничений.

"А то у нас все хотят ездить в общественном транспорте. Работать в офисах, а не дистанционно. Гулять толпами без масок. Устраивать вечеринки. Ездить гулять в другие города. Происходит бесконтрольное распространение вируса и его миграция страной!.. У нас украинцы ведут себя так, будто вирус испугается и убежит... К сожалению, нет! Нужно потерпеть, посидеть дома сейчас, чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями. Осознавать, чтобы потом не искать место в переполненных больницах", — подчеркнул Кличко.

Он отметил, что утром общался по телефону с главными врачами нескольких столичных медучреждений. По словам медиков, средств защиты и медикаментов в больницах достаточно. Но острая проблема со свободными кроватями и кроватями с кислородом, а медперсонал уже очень истощен.

"Медикаментов и средств защиты везде хватает. Но, там — заполненность коек на 100%, там — на 110. Там — заканчиваются места с кислородом. Врачи истощены. Потому круглосуточно работают, еще и меньшим составом. Потому многие медики тоже болеют. А пациентов везут и везут... Кто и где их спасать? Поэтому, я убежден, необходимы решительные действия на уровне страны", — подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что введенный в Киеве ужесточенный карантин может быть продлен до 10 мая, если статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе не будет улучшаться.