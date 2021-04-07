Политика 1 час назад

В тотальном локдауне по всей Украине сейчас нет нужды — Шмыгаль

По словам премьера, если динамика будет сохраняться, возможно возвращение "красных" регионов в "оранжевую" зону

Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина
Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды. Как передает "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на заседании правительства 7 апреля.

"По некоторым регионам, после введения "красного" уровня эпидемиологической опасности и ответственной работы местных органов, наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса. Фиксируется уменьшение количества больных и снижение нагрузки на больницы", — сказал Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, что если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов в "оранжевую" зону.

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"Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды", — добавил он.

Напомним, что с 7 апреля локдаун ввела Хмельницкая область, причем самостоятельно, а не по решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По данным Министерства здравоохранения, она до сих пор значится в "оранжевой" зоне, потому этот вопрос и не рассматривался на центральном уровне. Ранее же ужесточили карантин из-за распространения коронавирусной инфекции в 11 регионах — Киеве, а также Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черновицкой и Черниговской области.

В то же время мобильный госпиталь для больных Covid-19, развернутый ранее в Ивано-Франковской области, Госслужба по чрезвычайным ситуациям накануне свернула и перевезла в Хмельницкую.

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