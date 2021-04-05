Общество 1 час назад

Хмельницкая область вводит локдаун, не дожидаясь решения из Киева

Работу транспорта решили остановить в числе прочих ужесточенных карантинных ограничений

Фото: скриншот видео Є Новини Хмельницького YeUa Фото: скриншот видео Є Новини Хмельницького YeUa
Фото: скриншот видео Є Новини Хмельницького YeUa

Хмельницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести с 7 до 18 апреля на территории области ограничения, определенные для "красной зоны" эпидемической опасности распространения Covid-19. Об этом сообщает Хмельницкая обладминистрация.

В частности, будет запрещена работа заведений общепита (баров, ресторанов, кафе и так далее), кроме деятельности по адресной доставке заказов и выполнения заказов на вынос; заведений питания в гостиницах с 11 часов до 6 часов утра следующих суток; торгово-развлекательных центров; других развлекательных заведений; учреждений сферы торгового и бытового обслуживания населения; спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

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Также запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов власти, а также официальных плановых спортивных мероприятий, в частности матчей между профессиональными командами без зрителей.

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Запрещена торговля на рынках, кроме продовольственных; посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями; регулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах области; проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации.

Нельзя будет и находиться на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Напомним, последней областью, где проводилось ужесточение карантина мерами, предусмотренными для "красных" зон, была Черниговская. Там локдаун Госкомиссия по ТЭБ и ЧС ввела 27 марта начиная с 29 марта.

Отметим также, что за прошедшую неделю полиция приостановила работу 136 заведений досуга и общественного питания, пойманных на нарушении ужесточенного карантина, введенного для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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