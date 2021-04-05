В полиции отчитались, сколько "хитрых" заведений закрыли за неделю локдауна

За прошедшую неделю полиция приостановила работу 136 заведений досуга и общественного питания, пойманных на нарушении ужесточенного карантина, введенного для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Он посетовал на то, что часто во время выполнения своих функций полицейский в ответ на замечание о, например, отсутствии маски, "слышит обвинения и иногда даже проклятия, но все же пытается достучаться до правосознания человека".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Если на слова полицейского не реагируют, тогда у полицейского два варианта: админпротокол или админпостановления. Это зависит от места совершения правонарушения. Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что самые хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует", — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, благодаря бдительности граждан ежедневно более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования, "но иногда не везде успевают".

Так, на прошедшую неделю был составлен 1881 админпротокол за нарушение правил карантина (всего с начала карантина — 85 тысяч 982 админпротокола), вынесено 11044 админпостановления о неношении масок или респираторов (всего таковых уже 200 тысяч 73 админпостановления).

Читайте также: В КГГА назвали количество напечатанных спецпропусков на транспорт во время локдауна

При этом проверено 72 тысячи 387 субъектов хозяйствования, в ходе чего выявлено 1095 нарушений, приостановлена работа 136 учреждений, из которых 72 — учреждения досуга, а 64 — питания.

"Напоминаю, что в Киеве, Чернигове и Николаеве в пределах усиленного карантина весь общественный транспорт переведен в режим спецперевозок. Полицейские проверяют наличие у пассажиров спецбилетов. Прошу всех с пониманием отнестись к этому требованию. Конечно, появляются и провокаторы, которые всеми силами пытаются "накрутить" и полицейских, и окружающих. Не поддавайтесь!" — призвал Клименко.

По его словам, то, как долго украинцы будут жить в условиях жесткого локдауна, зависит от того, насколько четко каждый будет соблюдать правила гигиены и действующего законодательства.

Напомним, что в Николаеве накануне отказался соблюдать карантин рынок "Колос": Нацгвардия его заблокировала, однако в дальнейшем продавцы выгнали силовиков с рынка и продолжили работу.