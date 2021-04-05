В КГГА назвали количество напечатанных спецпропусков на транспорт во время локдауна

Департамент транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации раздал уже 437 тысяч специальных пропусков для пользования общественным транспортом.

Об этом со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника сообщает пресс-служба администрации. В целом же, по его словам, было напечатано 500 тысяч пропусков.

"Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тысяч спецпропусков. Сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков. Чтобы все, кому нужны спецпропуска, могли их получить, работники ответственных структурных подразделений и районных госадминистраций работали в оба выходных. Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник", — сообщил Поворозник.

Чиновник напомнил, что в первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

"Сегодня на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава. То есть, весь наземный коммунальный общественный транспорт. Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такая мера необходима для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций", — отметил он.

По словам Поворозника, маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок, а за соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции и муниципальной охраны.

Напомним при этом, что мэр Киева Виталий Кличко 13 мая 2020 года заявлял, что считает идею введения спецпропусков для проезда в метрополитене "абсолютно утопической". Тогда глава столицы заявлял, что так "мы создадим страшные толпы и будет еще хуже".