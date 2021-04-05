Общество 40 минут назад

В КГГА назвали количество напечатанных спецпропусков на транспорт во время локдауна

По словам Поворозника, в режиме спецперевозок работает не только коммунальный транспорт, но и маршрутки

Фото: КГГА Фото: КГГА
Фото: КГГА

Департамент транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации раздал уже 437 тысяч специальных пропусков для пользования общественным транспортом.

Об этом со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника сообщает пресс-служба администрации. В целом же, по его словам, было напечатано 500 тысяч пропусков.

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"Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тысяч спецпропусков. Сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков. Чтобы все, кому нужны спецпропуска, могли их получить, работники ответственных структурных подразделений и районных госадминистраций работали в оба выходных. Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник", — сообщил Поворозник.

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Чиновник напомнил, что в первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

"Сегодня на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава. То есть, весь наземный коммунальный общественный транспорт. Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такая мера необходима для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций", — отметил он.

По словам Поворозника, маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок, а за соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции и муниципальной охраны.

Напомним при этом, что мэр Киева Виталий Кличко 13 мая 2020 года заявлял, что считает идею введения спецпропусков для проезда в метрополитене "абсолютно утопической". Тогда глава столицы заявлял, что так "мы создадим страшные толпы и будет еще хуже".

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