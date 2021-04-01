В транспорт в Киеве в локдаун будут пускать по пропускам: кому и где их можно получить

Специальные пропуска на проезд в общественном транспорте во время жесткого карантина в первую очередь выдадут для работников критической инфраструктуры: сферы медицины, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, для социальных работников, спасателей, военных и полиции.

Об этом cообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Разрешение на проезд выдадут также сотрудникам госструктур и частных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города — например, продовольственных магазинов.

"Согласно п. 4 протокола № 29 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) с 5 апреля общественный транспорт будет перевозить пассажиров по спецпропускам", — гласит сообщение пресс-службы КГГА.

Согласно утвержденному Порядку, спецпропуска будут выдаваться исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Руководителям других организаций городская власть рекомендует перевести работников на дистанционный режим работы.

Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

В письме необходимо указать:

✅ название предприятия;

✅ обоснование необходимости получения спецпропусков;

✅ обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

✅ реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия — адреса и района. Киева;

✅ контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

По результатам рассмотрения письма, контактное лицо будет сообщено о месте и времени получения спецпропусков.

Важно! В КГГА подчеркивают, что количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц не принимаются. А оплата за проезд будет взыматься как обычно, несмотря на наличие пропуска.

Письма нужно подавать в Департамент транспортной инфраструктуры, ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж. Телефон: 044-366-63-36. Электронная почта: dti@kmda.gov.ua

Какую информацию должен в себе содержать спецпропуск для проезда

✅ Название предприятия (учреждения), организации;

✅ Фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте;

✅ "Мокрая" печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения.

✅Срок действия специального пропуска для проезда в общественном транспорте до 16 апреля 2021.

Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения или паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.

Напомним, в Киеве с понедельника, 5 апреля 2021 года, усиливают карантин по коронавирусу. В частности, общественный наземный транспорт и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров: перевозить будут только работников предприятий критической инфраструктуры.

Отметим, ранее 26 марта коммунальное предприятие "Киевпастранс" изменило правила перевозки пассажиров в период карантина, разрешив брать в салон не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

В свою очередь, в КП "Киевский метрополитен" заявляли о том, что метро останавливаться не будет, но в час пик будут действовать ограничения на количество людей в вестибюлях. В то же время частные перевозчики просили запретить им работать в карантин из-за нерентабельности.

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