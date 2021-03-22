Транспорт 6 часов назад

Власти Киева отказались от остановки гортранспорта на время локдауна

Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50% сидячих мест

Фото: Киевгорадминистрация Фото: Киевгорадминистрация
Фото: Киевгорадминистрация

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Киевской городской администрации решила не останавливать работу общественного транспорта столицы из-за включения города в "красную" зону эпидемиологической опасности по Covid-19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство. Подчеркиваю необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил — масочного режима и социальной дистанции", — написал он.

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Чиновник призвал граждан отнестись к этому ответственно, заверив, что город сегодня делает все для того, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы.

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Решение принято в связи с тем, что ранее днем 22 марта Кабинет министров передал вопрос о запрете работы общественного транспорта в регионах с "красным" уровнем опасности распространения Covid-19 в ведение региональных комиссий по ТЭБ и ЧС.

При этом решения о продолжении или прекращении межрегионального транспортного сообщения по-прежнему остаются в ведении государственной комиссии. Однако в сообщении правительства отмечалось, что это должны быть "отдельные" решения.

В то же время 20 марта эта комиссия уже успела внести Киев в число "официально красных" зон с соответствующими ограничениями, в том числе с запретом работы транспорта — как городского, так и междугороднего. Таким образом, вопрос о том, будет ли по факту прекращено междугороднее сообщение с Киевом, являющимся отдельным административным регионом, остается открытым.

В "Укрзализныце" при этом заявили, что при прекращении ж/д сообщения с регионами будут руководствоваться соответствующими решениями и Государственной, и, теперь уже, региональных комиссий по ТЭБ и ЧС. В УЗ пообещали разъяснить ситуацию с тем, будет ли прекращено сообщение с Киевом, позднее.

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