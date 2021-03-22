В "Укрзализныце" назвали условие закрытия сообщения с "красными" регионами

В "Укрзализныце" поясняют, что намерены прекращать железнодорожное сообщение с регионами, где введен "красный" уровень эпидемиологической опасности из-за коронавирусной инфекции, только на основании решений Государственной либо, как предусмотрено последним решением Кабинета министров, региональных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как подчеркивают в УЗ, транспортный локдаун не будет автоматически вводиться на основании лишь включения Министерством здравоохранения регионов в список "красных".

"Это означает, что действующее расписание движения пока остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки/посадки по Киеву, Одесской и Сумской областям не произойдет до того, как Государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта", — говорится в сообщении.

В частности, решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта, о чем "Укрзализныця" сообщит дополнительно.

УЗ также благодарит за слаженную работу Министерство инфраструктуры и Минздрав и отмечает, что пассажирские перевозки по железной дороге являются "максимально безопасной карантинной альтернативой несистемным и неконтролируемым перевозкам".

"Укрзализныця" также в очередной раз обращается к пассажирам с настоятельной просьбой всерьез отнестись к масочному режиму на вокзалах и на борту поездов, чтобы максимально обезопасить себя, других пассажиров и работников железной дороги, которые идут на личный риск для недопущения транспортного коллапса", — заявили в госкомпании.

В то же время отметим, что 20 марта Госкомиссия по ТЭБ и ЧС уже устанавливала ограничения "красной" зоны для Киева и Одесской области с 23 марта, причем касались они и запрета на работу транспорта, что было отражено и в соответствующем сообщении министра Кабинета министров Олега Немчинова в тот же день.

Однако после передачи Кабмином полномочий вводить транспортные запреты на региональный уровень остается неоднозначным вопрос о том, могут ли власти Киева и Одесской области, равно как и других областей, отменять упомянутое решение центральных властей по части транспорта, если хотят сохранить или возобновить его курсирование в пределах региона.