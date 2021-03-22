Кабмин разрешил областям самим решать, запрещать ли транспорт при локдауне

Кабинет министров на внеочередном заседании 22 марта отдал вопрос о запрете работы общественного транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности по распространению Covid-19 в ведение областных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Изменен порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности. Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области будут самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях на автотранспорте и дорогах в регионах "красной" зоны", — написал он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Исходя из написанного Криклием, суть транспортных ограничений останется неизменной, однако каждая область отныне будет сама решать, вводить их в отношении внутриобластного сообщения при попадании региона в "красную" зону или не вводить.

В то же время, по словам министра, принятие решений о запрете посадки пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов, останется за Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС.

Также он сообщил, что перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении будут осуществляться при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на Covid-19, проведенного не более чем за 48 часов до посадки.

Читайте также: Шмыгаль поручил разработать механизм компенсации бизнесу потерь вследствие локдауна

Напомним, что 24 февраля Кабмин запретил на территории "красных" регионов высадку и посадку пассажиров на регулярных и нерегулярных пассажирских рейсах автомобильного, железнодорожного и городского электрического транспорта, а также работу метрополитена.

Транзитный проезд через такие регионы остается возможным. При этом запрещаются перевозки легковыми автомобилями, в которых количество пассажиров, включая водителя, составляет более пяти без учета детей до 14 лет.

Вместе с тем разрешаются перевозки на служебном и арендованном автотранспорте предприятий и учреждений в пределах количества мест для сидения с обязательным использованием средств индивидуальной защиты и исключительно по маршрутам движения, о которых были проинформированы органы Национальной полиции не менее чем за два дня.

Также разрешаются перевозки в рамках специальных железнодорожных рейсов во внутреннем сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае в соответствии с заявкой областных администраций по согласованию с Мининфраструктуры и Министерством здравоохранения, а также в пригородном сообщении, решение по которым принимаются соответствующими ОГА.

Отметим, что на сегодня режим "красной" зоны установлен в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, а также Житомирской области. С 23 марта к ним добавляются Киев и Одесская область.

Кроме того, Министерство здравоохранения уже указывает как находящиеся в "красной" зоне по Covid-19 Киевскую и Сумскую области, но для них локдаун Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям пока не объявляла.