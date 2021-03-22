2 часа назад

Шмыгаль поручил разработать механизм компенсации бизнесу потерь вследствие локдауна

Глава правительства заявил, что государство поддержит людей в период жесткого карантина

Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина
Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным ведомствам разработать алгоритм возмещения потерь бизнесменам, вынужденно прекращающим работу из-за введения в своем регионе локдауна для предотвращения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, государство намерено поддержать людей в период жесткого карантина в регионах, в связи с чем, по поручению президента Владимира Зеленского, премьер обсудил 22 марта с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям.

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"Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения "красного" уровня эпидемической опасности в их населенном пункте", — сообщил глава правительства.

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Напомним, что на сегодня такой режим установлен в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, а также Житомирской области. С 23 марта к ним добавятся Киев и Одесская область.

Кроме того, Министерство здравоохранения уже указывает как находящиеся в "красной" зоне по Covid-19 Киевскую и Сумскую области, но для них локдаун Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям пока не объявила.

Напомним, что во время зимнего ужесточения карантина бизнесу и гражданам, потерявшим работу, единоразово компенсировали лишь 8 тысяч грн. По данным Минэкономики, за этой материальной помощью обратились около 480 тысяч физлиц-предпринимателей и наемных работников.

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