Локдаун в Украине: Минздрав включил Киевскую область в "красную" зону по Covid-19

Министерство здравоохранения расширило список регионов, входящих в "красную" зону наибольшей эпидемиологической опасности по распространению коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют соответствующие индикаторные показатели, опубликованные Минздравом по состоянию на 21 марта.

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Так, в Киевской области заболеваемость Covid-19 уже превысила эпидпорог на 3,1%, а коэффициент выявления инфицирования составляет около 20,2%, что выше, чем в подавляющем большинстве регионов, не входящих "красную" зону.

Уровень госпитализации пациентов с Covid-19 в этой области составил 20 марта 74,6 на 100 тысяч человек населения при 69,3 двумя днями ранее, а загруженность коек с кислородным обеспечением выросла с 56,4% до 60,1% и также опережает этот показатель в подавляющем большинстве "оранжевых" регионов.

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Отметим, что 19 марта глава Киевской областной администрации Василий Володин анонсировал введение в регионе с 21 марта ряд карантинных ограничения.

В частности, в городском транспорте запрещается перевозка пассажиров в числе большем, чем 50% мест для сидения; проведение богослужений, если нельзя обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека; работа кафе и ресторанов, кроме доставки и на вынос; работа ТРЦ и детских развлекательных учреждений.

Напомним, что 19 марта Минздрав также внес Киев в перечень "красных" регионов, а уже на следующий день его вместе с Одесской областью таковыми признала Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, согласно решению комиссии, с 23 марта в этих двух регионах должна быть остановлена, в частности, работа всего общественного транспорта, что предусмотрено решением Кабинета министров от 24 февраля.

После "официального" признания Госкомиссией по ТЭБ и ЧС "красного" уровня эпидопасности Киевской области, она станет седьмым по счету регионом, где введен локдаун. Пока же он введен еще в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, а также Житомирской областях.