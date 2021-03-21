В Украине за день выявили более 11 тысяч человек с коронавирусом

В Украине по состоянию на 21 марта зафиксировано 1 млн 546 тысяч 363 заразившихся коронавирусом, из которых 1 млн 257 тысяч 849 уже выздоровели, а 29 тысяч 941 умерли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, за предыдущие сутки зарегистрировано 11 тысяч 145 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 585 детей и 199 медработников. Госпитализировано 4838 человек, выписано из больниц 4746, умерло 166, выздоровело 3877.

За день сделано 68 тысяч 776 тестирований на коронавирус, в том числе 35 тысяч 240 методом ПЦР, 6443 методом ИФА, а также 27 тысяч 093 экспресс-теста на антитела к SARS-CoV-2.

В разрезе областей за 20 марта выявлено новых случаев Covid-19: Львовская — 1117, Харьковская — 879, Житомирская — 814, Днепропетровская — 760, Хмельницкая — 740, Винницкая — 664, Одесская — 660, Киевская — 654, Rиев — 434, Черновицкая — 418, Сумская — 388, Тернопольская — 376, Донецкая — 373, Закарпатская — 367, Николаевская — 353, Ивано-Франковская — 331, Черниговская — 312, Черкасская — 291, Запорожская — 274, Полтавская — 267, Ровенская — 217, Волынская — 173, Херсонская — 165, Кировоградская — 95, Луганская — 23.

Также сообщается, что 20 марта было привито от коронавируса 3968 человек. Всего с начала кампании привито уже 108 тысяч 310 человек, из них по-прежнему лишь один человек получил обе полагающиеся дозы.

Напомним, что из-за заболеваемости Covid-19 с 23 марта вводится "красный" уровень эпидемической опасности в Киеве и в Одесской области. Таким образом, таких регионов будет уже шесть: на сегодня наибольшие ограничительные меры действуют в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.