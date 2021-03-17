Первый человек в Украине получил обе дозы вакцины против Covid-19

16 марта первый человек в Украине получил вторую дозу вакцины Covishield против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Произошло это спустя лишь 20 дней после начала кампании по вакцинации от Covid-19 в Украине.

Всего же за прошедшие сутки получили первую дозу вакцины 9839 человек, а с начала вакцинации — 71 тысяча 922.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Округленное количество прививок в разрезе областей составило: Киев — 840, Херсонская — 700, Донецкая — 640, Ивано-Франковская — 610, Тернопольская — 600, Львовская — 590, Винницкая — 480, Полтавская — 470, Луганская — 460, Одесская — 450, Киевская — 440, Днепропетровская — 390, Харьковская — 370, Сумская — 340, Черниговская — 340, Хмельницкая — 280, Николаевская — 270, Ровенская — 260, Запорожская — 250, Кировоградская — 240, Черновицкая — 190, Житомирская — 170, Черкасская — 170, Закарпатская — 160, Волынская — 130.

За весь период прививочной кампании наибольшее количество людей привито в Донецкой области — 6284, а наименьшее в Житомирской — 1441.

Отметим, что накануне в Украине решили поменять схему вакцинации: теперь вторую дозу будут вводить через три месяца, а не 28 дней, как это предусматривалось ранее.

Напомним, что в Украине на сегодня вакцинируют против Covid-19 лишь одним препаратом — Covishield, являющимся индийской репликой вакцины от компании AstraZeneca.

Однако накануне ряд европейских стран приостановили вакцинацию оригинальным препаратом от AstraZeneca из-за вероятности, что он вызывает образование тромбов. Несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения пока заявляет, что вакцину AstraZeneca можно продолжать использовать, пока ведутся соответствующие проверки.