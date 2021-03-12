В ВОЗ заявили, что от антикоронавирусных вакцин еще никто не умирал

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что случаев смерти от вакцины против COVID-19 на сегодняшний день не зафиксировано. Об этом представители ВОЗ сообщили на своем официальном сайте.

В организации отметили, что знают о том, что несколько стран Европейского Союза приостановили использование партии вакцины AstraZeneca на основании сообщений о редких нарушениях свертывания крови у получивших прививку.

Однако пояснили, что такое решение было принято в качестве меры предосторожности на время, пока завершается полное расследование, а сам препарат все еще можно применять.

"Позиция Комитета по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам заключается в том, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, а потому ее можно продолжать использовать, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболии", — подчеркнули в ВОЗ.

Там заверили, что специальный комитет тщательно следит за безопасностью вакцин и раз в две недели сообщает ВОЗ о любых новых сигналах безопасности или проблемах, связанных с прививками от COVID-19 — если препарат AstraZeneca действительно представляет опасность, об этом сразу же расскажут обществу.

В то же время, добавили в ВОЗ, прививки от COVID-19 не снизят смертность от других причин. "Смерти от других причин неизбежны, в том числе после вакцинации, но без причинно-следственной связи. На момент 9 марта ввели более 268 млн доз вакцины от COVID-19, но на сегодняшний день не выявили случаи смерти от нее", — подытожили в организации.

Напомним, ранее в Дании решили приостановить вакцинацию препаратом компании AstraZeneca в связи с сообщениями о серьезных побочных эффектах, а именно о "тяжелых случаях образования тромбов" у вакцинированных людей.

Подобные меры до завершения расследования также приняли правительства Румынии, Таиланда и Австрии.

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