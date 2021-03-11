Дания приостановила вакцинацию: препарат AstraZeneca подозревают в образовании тромбов

Национальный совет по вопросам здравоохранения Дании решил приостановить вакцинацию против Covid-19 препаратом компании AstraZeneca до дальнейшего уведомления. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Решение принято исходя из принципа предосторожности, в связи с сообщениями о серьезных побочных эффектах, а именно сообщениями о "тяжелых случаях образования тромбов" у вакцинированных людей. В частности, одно сообщение касается смертельного случая в самой Дании. На этом фоне Европейское агентство по лекарственным средствам начало соответствующее расследование.

До этого в Австрии была заблокирована партия AstraZeneca после того, как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. После этого применение партии AstraZeneca также заблокировала Эстония.

В Дании же вакцинацию этим препаратом пока остановили на 14 дней. Фармацевтические власти Дании проведут новую оценку ситуации в конце марта.

"Приостановить вакцинацию одной из вакцин — непростое решение. Но именно потому, что мы вакцинируем очень многих, нам также необходимо своевременно реагировать, когда известно о возможных серьезных побочных эффектах. Нам необходимо прояснить это, прежде чем мы сможем продолжать использовать вакцину от AstraZeneca", — отмечает директор Нацсовета здравоохранения Сёрен Брострём.

При этом он подчеркивает, что Дания не отказывается от вакцины AstraZeneca, поскольку были убедительные доказательства того, что она безопасна и эффективна. В настоящее время нельзя однозначно сделать вывод о том, существует ли связь между вакциной и тромбами.

"В то же время для нас важно, чтобы граждане были уверены в нашем предложении и верили в то, что мы можем поручиться за качество вакцин, включенных в нашу программу. Поэтому мы оперативно реагируем, пока не выясним, существует ли связь между вакциной и возможными побочными эффектами", — говорят в ведомстве.

Нацсовет здравоохранения Дании ожидает, что органы ЕС по лекарственным средствам изучат возможную связь между вакциной AstraZeneca и серьезными случаями тромбообразования.

В то же время в стране продолжится иммунизация населения вакцинами от Pfizer и Moderna. Для тех, кто планировал привиться ими, ничего не меняется.

В свою очередь, датчане, уже получившие первую дозу препарата AstraZeneca, вторую получить не могут, пока вакцинация им не будет возобновлена. В профильном ведомстве допускают, что до полной иммунизации им придется подождать до конца весны или начала лета.

Согласно скорректированному плану вакцинации, теперь планируется, что все население страны сможет получить как минимум первую прививку к середине июля. Соответственно, окончательно привить всех планируется примерно месяц спустя.

Напомним, что на сегодня единственной вакциной, применяемой в рамках кампании по иммунизации населения Украины против Covid-19, является — Covishield, произведенная в Индии по лицензии AstraZeneca. Первая партия в 500 тысяч доз была завезена в страну 23 февраля.

По итогам 10 марта, первую дозу получили 29,4 тысячи человек в Украине. В то же время для полной иммунизации пациентам необходимо вколоть две дозы с интервалом в 28 дней. При этом и после первой от препарата у некоторых проявляются и побочные эффекты.