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В мире 1 час назад

Pfizer хочет производить вакцину в Индии — СМИ

Также один из источников Reuters говорит, что в том же заинтересован и другой американский производитель вакцин — Moderna

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Американская фармацевтическая компания Pfizer уведомила правительство Индии, что хочет производить свою вакцину от коронавируса в этой стране, если ей будет обеспечено более быстрое получение разрешений регулирующих органов, а также свобода ценообразования и экспорта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, непосредственно знакомые с этим вопросом.

В феврале Pfizer, которая была первой компанией, подавшей заявку на получение экстренного разрешения на применение ее вакцины в Индии, эту заявку отозвала.

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Произошло это после того, как местный регулятор отклонил ее просьбу не проводить небольшое исследование безопасности. В итоге вакцина, разработанная Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech, не попала пока на индийский рынок. В то же время компания намерена подать заявку снова.

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Так, один из источников агентства сообщил, что не только Pfizer, но и другой американский производитель вакцин — Moderna — заинтересован в производстве на территории Индии в рамках совместных предприятий.

Отмечается, что кроме требований о необходимости более быстрого получения разрешений в рамках клинических испытаний, компании не устраивают строгие ценовые и экспортные ограничения в Индии. В то же время второй источник Reuters информацию относительно Moderna не подтвердил.

На сегодня Институт сыворотки Индии — крупнейший в мире производитель вакцин — уже ведет массовое производство препарата против коронавирусной инфекции разработки Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca под брендом Covishield, а также планирует в апреле начать производство вакцины компании Novavax. Однако правительство Индии не разрешило продавать вакцину на частном рынке по более высоким ценам и контролирует ее экспорт.

Напомним, что именно Covishield на сегодня является единственной вакциной, применяемой в рамках кампании по иммунизации населения Украины против Covid-19. Первая партия в 500 тысяч доз была завезена в страну 23 февраля. В то же время для полной иммунизации этим препаратом пациентам необходимо вколоть две дозы с интервалом в 28 дней.

По итогам 10 марта первую дозу получили 29,4 тысячи человек в Украине. При этом от данного препарата проявляются и побочные эффекты.

Источник фото: Depositphotos

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