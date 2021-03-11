Разумков объяснил, почему не хочет прививаться от Covid-19

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает отсутствие необходимости вакцинироваться против коронавирусной инфекции, как поступил ряд других публичных должностных лиц. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Мне пока не надо. Давайте поживем и посмотрим. С одной стороны, я переболел. Насколько знаю позицию медиков, если ты переболел, то этого делать, пока есть антитела, не стоит. Опять же, есть разные мнения, я пока придерживаюсь такого. Второй момент — это то, о чем я говорил: колоться вакциной люди, которые могут себе это позволить, я имею в виду чиновники, наверное, будут за свои, а не за народные", — сказал он.

При этом спикер добавил, что делать чиновникам публичные прививки ради популяризации вакцинации — это лишь "одна сторона медали".

Напомним, что еще 2 марта прививку единственной официально доступной в Украине вакциной против Covid-19 — Covishield индийского производства - сделал себе президент Владимир Зеленский, ранее тоже переболевший этой болезнью

Сделал это и заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, а днем ранее - и сам министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, что вакцинация от Covid-19 стартовала в Украине 24 февраля. По итогам 10 марта было вакцинировано первой дозой 29,4 тысячи человек.