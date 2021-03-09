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30 минут назад

Зеленский требует ускорить вакцинацию от Covid-19, чтобы не вводить локдаун

Степанов же по-прежнему заверяет президента, что ведет переговоры о новых поставках вакцин

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский подчеркивает необходимость увеличения темпов вакцинации от Covid-19 в Украине. Об этом он сказал на селекторном совещании с чиновниками, сообщает пресс-служба главы государства.

Для этого президент предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, помимо Минздрава, и более тщательно реагировать на "случаи дезинформации о прививках".

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"Наиболее правильным ответом на сегодняшний рост количества больных с коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большего прироста больных. Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом", — отметил Зеленский.

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В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов обратил внимание на необходимость более тесного сотрудничества с главами областных администраций.

Кроме того, в Минздраве сообщили о стабилизации ситуации на Прикарпатье. Министр также добавил, что продолжает активно вести переговоры о получении Украиной вакцин от Covid-19.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что ведомство подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут принять участие в проведении вакцинации.

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Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, за прошлую неделю в сравнении с позапрошлой увеличилось количество госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией — почти 21 тысяча против 17,6 тысячи. Возросло также количество занятых реанимационных коек — с 1,5 тысячи до 2 тысяч.

Всего же, сообщил премьер, на сегодняшний день занято 29,6 тысяч коек из 70,2 тысячи, выделенных для пациентов с Covid-19.

"В Украине продолжает работать адаптивный карантин. В областях с широким распространением коронавирусной болезни введен красный уровень. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню", — отметил Шмыгаль.

Отметим, что по официальным данным Минздрава на 9 марта, в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности по Covid-19 находятся Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая области и Киев.

Тем временем, согласно опросу, проведенному в начале марта, 56% украинцев скорее поддержат введение в Украине жесткого карантина (локдауна), если заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране будет существенно расти.

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