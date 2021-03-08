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В мире 1 час назад

В Южной Корее провели поверку 8 смертей после вакцинации AstraZeneca и вот что выявили

Южная Корея начала вакцинацию жителей и работников домов престарелых и других лиц из групп риска в конце февраля

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

8 марта в Южной Корее обнародовали предварительные результаты расследования восьми летальных случаев, которые были зафиксированы после прививки людей препаратом от AstraZeneca.

Как передает Reuters, связи между вакцинацией и смертями не нашли.

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По информации издания, Южная Корея начала вакцинацию жителей и работников домов престарелых и других лиц из групп риска в конце февраля.

За это время около 317 тысяч человек получили первые дозы вакцины.

После нескольких летальных случаев среди вакцинированных людей представители системы здравоохранения страны провели проверки. В частности, медики расследовали смерть восьми человек с сопутствующими заболеваниями, которые имели побочные реакции после получения COVID-вакцины производства AstraZeneca.

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В ходе исследования инцидентов не нашлось доказательств того, что прививки сыграли любую роль в наступлении смерти больных.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов, который пребывал с визитом в Индии, ранее заявил об успешном завершении переговоров об увеличении поставок в Украину вакцины против COVID-19 американской компании Novavax, также производящейся на мощностях Института сыворотки Индии в Пуне.

5 февраля Офис президента заявил о подтверждении поставок в Украину суммарно 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции компаний AstraZeneca и Novavax индийского производства, которые будут закупаться через компанию-посредника Crown Agents. Предусматривается, что поставки должны начаться в феврале.

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