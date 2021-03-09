Глава Нацслужбы здоровья назвал сумму, потраченную на лечение Covid-19 в 2020 году

На стационарное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в 2020 году было потрачено 11 млрд грн бюджетных средств. Об этом сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Андрей Виленский.

"Мы потратили на стационарное лечение пациентов с Covid-19 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тысяч пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тысяч грн. Это большие средства. Это не в интенсивной терапии, а в стационаре", — сказал он.

По словам главы ведомства, при этом расходы на одного больного могут отличаться разительно.

"Если больной просто в стационаре, то расходы на его лечение могут составлять 2-10 тысяч грн, а если в интенсивной терапии или реанимации — 100 тысяч грн. Но в среднем это 45 тысяч", — отметил он.

Отметим, что в Украине накануне обновили отнесение регионов к карантинным зонам в зависимости от уровня распространения коронавируса. Так, в "красной" зоне сейчас четыре области, а Киев попал в "оранжевую".

Тем временем, согласно опросу, проведенному в начале марта, 56% украинцев скорее поддержат введение в Украине жесткого карантина (локдауна), если заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране будет существенно расти.