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30 минут назад

Глава Нацслужбы здоровья назвал сумму, потраченную на лечение Covid-19 в 2020 году

По словам Виленского, расходы на одного больного могут отличаться в разы в зависимости от интенсивности терапии

Андрей Виленский. Фото: скриншот видео пресс-службы Одесского горсовета Андрей Виленский. Фото: скриншот видео пресс-службы Одесского горсовета
Андрей Виленский. Фото: скриншот видео пресс-службы Одесского горсовета

На стационарное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в 2020 году было потрачено 11 млрд грн бюджетных средств. Об этом сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Андрей Виленский.

"Мы потратили на стационарное лечение пациентов с Covid-19 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тысяч пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тысяч грн. Это большие средства. Это не в интенсивной терапии, а в стационаре", — сказал он.

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По словам главы ведомства, при этом расходы на одного больного могут отличаться разительно.

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"Если больной просто в стационаре, то расходы на его лечение могут составлять 2-10 тысяч грн, а если в интенсивной терапии или реанимации — 100 тысяч грн. Но в среднем это 45 тысяч", — отметил он.

Отметим, что в Украине накануне обновили отнесение регионов к карантинным зонам в зависимости от уровня распространения коронавируса. Так, в "красной" зоне сейчас четыре области, а Киев попал в "оранжевую".

Тем временем, согласно опросу, проведенному в начале марта, 56% украинцев скорее поддержат введение в Украине жесткого карантина (локдауна), если заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране будет существенно расти.

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