Минздрав обсуждает возможность приоритетной вакцинации священников и журналистов — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает возможное рассмотрение вопроса о продвижении в приоритетности вакцинирования от коронавирусной болезни журналистов и священнослужителей. Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю годовщины формирования его правительства, передает "Интерфакс-Украина".

"Будут ли вноситься изменения в этапность, а именно в перечень людей, которые подпадают под вакцинацию? Возможно, так как есть разные предложения", — отметил премьер.

Так, он допустил, что будет рассмотрен вопрос о продвижении в этапности вакцинирования журналистов. Кроме того, по словам главы правительства, на Всеукраинском совете церквей было предложение продвинуть в приоритетности вакцинирования священников, поскольку у них высокая контактность с людьми.

"Такие нюансы и поправки возможны, мы их на уровне Министерства здравоохранения и на уровне экспертов обсуждаем", — добавил Шмыгаль.

В то же время премьер заявляет, что сам намерен публично вакцинироваться от Covid-19 лишь когда придет его очередь.

"Как только будет возможность и придет моя очередь, я с удовольствием публично провакцинируюсь", — сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что сделает это, чтобы показать, что вакцинация является критически важной составляющей национальной безопасности государства.

Напомним, накануне высшие украинские чиновники сферы здравоохранения, а также президент Владимир Зеленский публично привились вакциной Covishield индийского производства, произведенной по лицензии компании AstraZenecа. Первым это сделал 1 марта министр здравоохранения Максим Степанов.

Вакцинация от Covid-19 стартовала в Украине 24 февраля. По итогам 3 марта в стране первую дозу прививки получили 9,6 тысячи человек. Другую вакцину, кроме Covishield, в Украину до сих пор официально не завозили.