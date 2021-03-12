Ляшко заявил о возможности вакцинировать всех желающих от Covid-19 до конца 2021 года

Заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет о возможности вакцинировать против коронавирусной инфекции всех желающих в Украине в течение 2021 года. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я посчитал и говорю вам официально сейчас: в 2021 году мы провакцинируем всех, у кого есть желание. Двумя дозами. Главное, чтобы не было никаких срывов, глобальных катаклизмов в поставках вакцин. В месяц можно делать 5 млн, есть каскадный метод", — сказал чиновник.

По словам Ляшко, он как главсанврач отвечает за то, что текущая кампания по иммунизации населения была доведена до конца и не была сорвана.

"Вы все сейчас говорите о темпах наращивания. Я отвечаю за отсутствие программных ошибок. Я в этой стране видел сорванные кампании иммунопрофилактики — в 2008, 2015, 2018 годах. Кампания по Covid запустилась, кампания будет доведена до логического завершения. Это я гарантирую как главный санитарный врач", — сказал он.

Напомним, что в Украине на сегодня вакцинируют против Covid-19 лишь одним препаратом — Covishield, являющимся индийской репликой вакцины от компании AstraZeneca.

Тем временем накануне уже ряд европейских стран, в частности Дания, Норвегия, Исландия и Италия, приостановили вакцинацию оригинальным препаратом от AstraZeneca из-за вероятности, что он вызывает образование тромбов. Несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения заявила, что вакцину AstraZeneca можно продолжать использовать, пока ведутся соответствующие проверки.

В то же время издание ZN.UA со ссылкой на документы о поставке препарата Covishield сообщило, что срок его годности истекает уже 23 июня 2021 года. Напомним, завезли его в Украину в количестве 500 тысяч доз 23 февраля.