Общество 1 час назад

В Украине за день выявили рекордное число заболевших Covid-19 в 2021 году

Больше всего новых случаев зафиксировано в "красной" Житомирской области

Фото: Киевгорадминистрация Фото: Киевгорадминистрация
Фото: Киевгорадминистрация

По состоянию на 12 марта в Украине за время эпидемии коронавирусной инфекции зафиксировано 1 млн 438 тысяч 468 случаев заражения, выздоровело 1 млн 214 тысяч 876 человек, а умерло — 27 тысяч 915.

Как сообщает Министерство здравоохранения, за предыдущий день выявлено 12 тысяч 946 новых случаев инфицирования коронавирусом (включая 649 детей и 450 медработников). Таким образом, официальное число больных выросло за день на 8086. Оба показателя — самые негативные в 2021 году. 

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Умерло при этом от Covid-19 230 человек. Госпитализировано было 3843 человека, выписано из больниц 3675, выздоровело — 4630. За день проведено 46 тысяч 396 тестов методом ПЦР, 18 тысяч 342 — методом ИФА, 35 тысяч 980 — экспресс-тесты на антиген к вирусу SARS-CoV-2.

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В частности, в разрезе регионов число новых случаев в предыдущий день составило: Винницкая — 940, Волынская — 272, Днепропетровская — 665, Донецкая — 499, Житомирская — 1310, Закарпатская — 568, Запорожская — 272, Ивано-Франковская — 695, Киевская — 697, Кировоградская — 78, Луганская — 111, Львовская — 704, Николаевская — 358, Одесская — 757, Полтавская — 304, Ровенская — 269, Сумская — 431, Тернопольская — 566, Харьковская — 688, Херсонская — 87, Хмельницкая — 491, Черкасская — 338, Черновицкая — 658, Черниговская — 292, Киев — 896.

Вакцинацию против Covid-19 прошли 8859 человек. С начала кампании привито уже 38 тысяч 237 украинцев (пока только первой дозой).

Напомним, что в Украине вакцинируют пока лишь одним препаратом — Covishield, являющимся индийской репликой вакцины от компании AstraZeneca. Тем временем накануне уже ряд европейских стран, в частности Дания, Норвегия, Исландия и Италия приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за вероятности, что он вызывает образование тромбов.

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