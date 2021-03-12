Общество 1 час назад

Срок годности вакцины Covishield — до июня 2021 года, Украина не успеет ее использовать

Если нынешний темп вакцинации населения останется, успеют использовать только половину партии завезенного препарата

Фото: Aleks Marinkovic / Unsplash Фото: Aleks Marinkovic / Unsplash
Фото: Aleks Marinkovic / Unsplash

Срок годности индийской вакцины Covishield, которой сегодня вакцинируют украинцев из уязвимых групп населения, истекает 23 июня 2021 года. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на документы о поставке в Украину этого препарата.

В издании отмечают, что учитывая получение нашей страной 500 тысяч доз вакцины, скорость вакцинации должна вырасти минимум вдвое, чтобы вся партия была использована вовремя.

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Сейчас средний темп вакцинации в Украине составляет около 2400 прививок в сутки. Если такие показатели сохранятся и дальше, до 23 июня успеют использовать только половину завезенных вакцин.

Отметим, ранее в Минздрав заявили, что в соответствии с требованиями производителей, были подписаны договоры о неразглашении, а потому информация о производителях или поставщиках вакцин против коронавирусной инфекции, а также ценах на эти препараты является конфиденциальной.

Напомним, с 24 февраля 2021 года в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca/Oxford. Планировалось, что к концу первой недели Украина выйдет на 10000 прививок в сутки, однако удалось выйти на показатель в три тысячи привитых.

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В тоже время на днях Национальный совет по вопросам здравоохранения Дании решил приостановить вакцинацию против Covid-19 препаратом компании AstraZeneca до дальнейшего уведомления.

Решение принято исходя из принципа предосторожности, в связи с сообщениями о серьезных побочных эффектах, а именно сообщениями о "тяжелых случаях образования тромбов" у вакцинированных людей.

В частности, одно сообщение касается смертельного случая в самой Дании. На этом фоне Европейское агентство по лекарственным средствам начало соответствующее расследование.

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