Срок годности вакцины Covishield — до июня 2021 года, Украина не успеет ее использовать

Срок годности индийской вакцины Covishield, которой сегодня вакцинируют украинцев из уязвимых групп населения, истекает 23 июня 2021 года. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на документы о поставке в Украину этого препарата.

В издании отмечают, что учитывая получение нашей страной 500 тысяч доз вакцины, скорость вакцинации должна вырасти минимум вдвое, чтобы вся партия была использована вовремя.

Сейчас средний темп вакцинации в Украине составляет около 2400 прививок в сутки. Если такие показатели сохранятся и дальше, до 23 июня успеют использовать только половину завезенных вакцин.

Отметим, ранее в Минздрав заявили, что в соответствии с требованиями производителей, были подписаны договоры о неразглашении, а потому информация о производителях или поставщиках вакцин против коронавирусной инфекции, а также ценах на эти препараты является конфиденциальной.

Напомним, с 24 февраля 2021 года в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca/Oxford. Планировалось, что к концу первой недели Украина выйдет на 10000 прививок в сутки, однако удалось выйти на показатель в три тысячи привитых.

В тоже время на днях Национальный совет по вопросам здравоохранения Дании решил приостановить вакцинацию против Covid-19 препаратом компании AstraZeneca до дальнейшего уведомления.

Решение принято исходя из принципа предосторожности, в связи с сообщениями о серьезных побочных эффектах, а именно сообщениями о "тяжелых случаях образования тромбов" у вакцинированных людей.

В частности, одно сообщение касается смертельного случая в самой Дании. На этом фоне Европейское агентство по лекарственным средствам начало соответствующее расследование.