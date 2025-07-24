В Одессе горит рынок "Привоз" и поврежден памятник ЮНЕСКО в результате российской атаки (ФОТО)

В ночь на 24 июля российская армия атаковала Одессу . В результате обстрела повреждение памятников архитектуры в историческом центре города, который находится под охраной ЮНЕСКО, и загорелся рынок “Привоз”.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, несмотря на активную работу ПВО, в результате российской массированной атаки повреждение гражданской инфраструктуры. Кроме того, в городе загорелся ряд пожаров.

По состоянию на 02.51 известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровле двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.

Также повреждение памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Информацию о пострадавших уточняют.

Горит рынок

В ГСЧС сообщили, что в результате ночной атаки российских беспилотников по центральной части Одессы загорелся огнем известный рынок "Привоз".

"Спасатели ликвидируют последствия российского террора и пытаются спасти от огня столь значимое для одесситов и каждого туриста место", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что одесский "Привоз" — это не просто рынок, это настоящее сердце Одесщины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города. Там же можно по-настоящему узнать Одессу.

Мэр Одессы поделился с последствиями российской атаки на локации Приморский бульвар.

Напомним, 22 июля в результате российских обстрелов получили повреждения одно из отделений Сбербанка в Одессе.