Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,05

EUR

48,87

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,75

41,65

EUR

49,23

49,02

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Одесі горить ринок "Привоз" та пошкоджена пам’ятка ЮНЕСКО внаслідок російської атаки (ФОТО)

горить ринок Привоз
В Одесі горить ринок Привоз / ДСНС

У ніч проти 24 липня російська армія атакувала Одесу. Внаслідок обстрілу є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі міста, який перебуває під охороною ЮНЕСКО, та загорівся  ринок Привоз.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

 За його словами, попри активну роботу ППО, внаслідок російської масованої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури. Крім того, у місті спалахнула низка пожеж. 

Станом на 02:51 відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС.

Також є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. 

Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Горить ринок "Привоз"

У ДСНС повідомили, що унаслідок нічної атаки російських безпілотників по центральній частині Одеси зайнявся вогнем відомий ринок "Привоз".

"Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і намагаються врятувати від вогню таке значиме для одеситів та кожного туриста місце", - йдеться у повідомленні. 

Фото 2 — В Одесі горить ринок "Привоз" та пошкоджена пам’ятка ЮНЕСКО внаслідок російської атаки (ФОТО)
Фото 3 — В Одесі горить ринок "Привоз" та пошкоджена пам’ятка ЮНЕСКО внаслідок російської атаки (ФОТО)
Фото 4 — В Одесі горить ринок "Привоз" та пошкоджена пам’ятка ЮНЕСКО внаслідок російської атаки (ФОТО)
Фото 5 — В Одесі горить ринок "Привоз" та пошкоджена пам’ятка ЮНЕСКО внаслідок російської атаки (ФОТО)
Фото 6 — В Одесі горить ринок "Привоз" та пошкоджена пам’ятка ЮНЕСКО внаслідок російської атаки (ФОТО)
Фото 7 — В Одесі горить ринок "Привоз" та пошкоджена пам’ятка ЮНЕСКО внаслідок російської атаки (ФОТО)

У ДСНС зауважили, що одеський "Привоз" — це не просто ринок, це справжнє серце Одещини, де вирує життя, відчувається пульс міста. Саме там можна по-справжньому пізнати Одесу.

Мер Одеси поділився фото з наслідками російської атаки на локації Приморський бульвар. 

Нагадаємо, 22 липня внаслідок російського обстрілу зазнало пошкоджень одне з відділень Ощадбанку в Одесі.

Автор:
Світлана Манько