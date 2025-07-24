В Одесі горить ринок "Привоз" та пошкоджена пам’ятка ЮНЕСКО внаслідок російської атаки (ФОТО)

У ніч проти 24 липня російська армія атакувала Одесу. Внаслідок обстрілу є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі міста, який перебуває під охороною ЮНЕСКО, та загорівся ринок Привоз.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, попри активну роботу ППО, внаслідок російської масованої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури. Крім того, у місті спалахнула низка пожеж.

Станом на 02:51 відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС.

Також є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Горить ринок "Привоз"

У ДСНС повідомили, що унаслідок нічної атаки російських безпілотників по центральній частині Одеси зайнявся вогнем відомий ринок "Привоз".

"Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і намагаються врятувати від вогню таке значиме для одеситів та кожного туриста місце", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зауважили, що одеський "Привоз" — це не просто ринок, це справжнє серце Одещини, де вирує життя, відчувається пульс міста. Саме там можна по-справжньому пізнати Одесу.

Мер Одеси поділився фото з наслідками російської атаки на локації Приморський бульвар.

Нагадаємо, 22 липня внаслідок російського обстрілу зазнало пошкоджень одне з відділень Ощадбанку в Одесі.