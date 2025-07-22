Атака на Одесу: пошкоджено одне з відділень Ощадбанку (ФОТО)

22 липня внаслідок російського обстрілу зазнало пошкоджень одне з відділень Ощадбанку в Одесі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

"На жаль, сьогодні вночі внаслідок обстрілу ворога зазнало пошкоджень одне з відділень Ощадбанку в Одесі, що розташоване за адресою Люстдорфська дорога, 55/1", - зауважив він.

За його словами, серйозних пошкоджень зазнала лише вхідна група.

"Прошу не турбуватися орендарів банківських комірок, вони не постраждали, їхній вміст знаходиться у безпеці", - підкреслив Наумов.

Як повідомляється, найближчі відділення Ощадбанку розташовані за адресами:

Люстдорфська дорога, 52,

Люстдорфська дорога, 125.

Атака на Одесу: наслідки

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки російської атаки. За його словами, попри активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури: зайнялися адміністративна будівля та легкові автівки, у житлових будинках вибиті вікна.

У ДСНС показали кадри з наслідками атаки і повідомили, що внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин.

За попередньою інформацією постраждала 1 людина.

Нагадаємо, 3 липня російські війська завдали ракетного удару по Одеському морському порту. Внаслідок влучання ракети типу "Іскандер" у район одного з причалів загинули двоє людей — докер-механізатор і водій вантажівки.