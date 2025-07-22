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Атака на Одесу: пошкоджено одне з відділень Ощадбанку (ФОТО)

пошкоджено одне з відділень Ощадбанку
Фото: t.me/sergii_naumov

22 липня внаслідок російського обстрілу зазнало пошкоджень одне з відділень Ощадбанку в Одесі.

Як пише Delo.ua,  про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

"На жаль, сьогодні вночі внаслідок обстрілу ворога зазнало пошкоджень одне з відділень Ощадбанку в Одесі, що розташоване за адресою Люстдорфська дорога, 55/1", - зауважив він.

Фото 2 — Атака на Одесу: пошкоджено одне з відділень Ощадбанку (ФОТО)

За його словами, серйозних пошкоджень зазнала лише вхідна група.  

"Прошу не турбуватися орендарів банківських комірок, вони не постраждали, їхній вміст знаходиться у безпеці", - підкреслив Наумов.

Як повідомляється, найближчі відділення Ощадбанку розташовані за адресами:

  • Люстдорфська дорога, 52,
  • Люстдорфська дорога, 125.

Атака на Одесу: наслідки

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки російської атаки. За його словами, попри активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури: зайнялися адміністративна будівля та легкові автівки, у житлових будинках вибиті вікна.

У ДСНС показали кадри з наслідками атаки і повідомили, що внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин.

За попередньою інформацією постраждала 1 людина.

Фото 3 — Атака на Одесу: пошкоджено одне з відділень Ощадбанку (ФОТО)
Фото 4 — Атака на Одесу: пошкоджено одне з відділень Ощадбанку (ФОТО)
Фото 5 — Атака на Одесу: пошкоджено одне з відділень Ощадбанку (ФОТО)
Фото 6 — Атака на Одесу: пошкоджено одне з відділень Ощадбанку (ФОТО)
Фото 7 — Атака на Одесу: пошкоджено одне з відділень Ощадбанку (ФОТО)
Фото 8 — Атака на Одесу: пошкоджено одне з відділень Ощадбанку (ФОТО)

Нагадаємо, 3 липня російські війська завдали ракетного удару по Одеському морському порту. Внаслідок влучання ракети типу "Іскандер" у район одного з причалів загинули двоє людей — докер-механізатор і водій вантажівки.

Автор:
Світлана Манько