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Атака на Одесу: пошкоджено одне з відділень Ощадбанку (ФОТО)
22 липня внаслідок російського обстрілу зазнало пошкоджень одне з відділень Ощадбанку в Одесі.
Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
"На жаль, сьогодні вночі внаслідок обстрілу ворога зазнало пошкоджень одне з відділень Ощадбанку в Одесі, що розташоване за адресою Люстдорфська дорога, 55/1", - зауважив він.
За його словами, серйозних пошкоджень зазнала лише вхідна група.
"Прошу не турбуватися орендарів банківських комірок, вони не постраждали, їхній вміст знаходиться у безпеці", - підкреслив Наумов.
Як повідомляється, найближчі відділення Ощадбанку розташовані за адресами:
- Люстдорфська дорога, 52,
- Люстдорфська дорога, 125.
Атака на Одесу: наслідки
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки російської атаки. За його словами, попри активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури: зайнялися адміністративна будівля та легкові автівки, у житлових будинках вибиті вікна.
У ДСНС показали кадри з наслідками атаки і повідомили, що внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин.
За попередньою інформацією постраждала 1 людина.
Нагадаємо, 3 липня російські війська завдали ракетного удару по Одеському морському порту. Внаслідок влучання ракети типу "Іскандер" у район одного з причалів загинули двоє людей — докер-механізатор і водій вантажівки.