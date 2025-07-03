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Росія атакувала порт Одеси: двоє загиблих, шестеро поранених

атака
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Одеси / ДСНС

Російські війська завдали ракетного удару по Одеському морському порту. Внаслідок влучання ракети типу "Іскандер" у район одного з причалів загинули двоє людей — докер-механізатор і водій вантажівки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Ще шестеро осіб дістали поранення. Серед постраждалих — працівники портового оператора, водій, а також двоє громадян Сирії, члени екіпажу цивільного судна, яке перебувало під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

У момент обстрілу на причалі тривали вантажні роботи, здійснювалося розвантаження металу з іноземного судна.

Крім людських жертв, удар завдав суттєвих пошкоджень об’єктам інфраструктури: знищено портальні крани, техніку, склади.

Додамо, що внаслідок нічної російської атаки на Одесу постраждало п’ятеро людей, серед них – двоє дітей хлопчик та дівчинка 7 та 9 років. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та інші об’єкти цивільної інфраструктури. В квартирах одеситів виникли пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. 6 квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджені.

Автор:
Тетяна Гойденко