Россия атаковала порт Одессы: двое погибших, шесть раненых

Российские войска нанесли ракетный удар по Одесскому морскому порту. В результате попадания ракеты типа "Искандер" в район одного из причалов погибли два человека — докер-механизатор и водитель грузовика.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Еще шесть человек получили ранения. Среди пострадавших — работники портового оператора, водитель, а также двое граждан Сирии, члены экипажа гражданского судна, находившегося под флагом Сан-Томе и Принсипи.

В момент обстрела на причале продолжались грузовые работы, производилась разгрузка металла с иностранного судна.

Кроме человеческих жертв, удар нанес существенные повреждения объектам инфраструктуры: уничтожены портальные краны, техника, склады.

Добавим, что в результате ночной российской атаки на Одессу пострадали пять человек, среди них — двое детей мальчик и девочка 7 и 9 лет. Поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры. В квартирах одесситов возникли пожары, оперативно ликвидированные нашими пожарными. 6 квартир разрушены полностью, еще 36 – частично повреждены.