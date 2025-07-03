Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,81

--0,01

EUR

49,13

--0,28

Наличный курс:

USD

41,70

41,61

EUR

49,55

49,35

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия атаковала порт Одессы: двое погибших, шесть раненых

атака
Спасатели ликвидируют последствия обстрела Одессы / ГСЧС

Российские войска нанесли ракетный удар по Одесскому морскому порту. В результате попадания ракеты типа "Искандер" в район одного из причалов погибли два человека — докер-механизатор и водитель грузовика.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Еще шесть человек получили ранения. Среди пострадавших — работники портового оператора, водитель, а также двое граждан Сирии, члены экипажа гражданского судна, находившегося под флагом Сан-Томе и Принсипи.

В момент обстрела на причале продолжались грузовые работы, производилась разгрузка металла с иностранного судна.

Кроме человеческих жертв, удар нанес существенные повреждения объектам инфраструктуры: уничтожены портальные краны, техника, склады.

Добавим, что в результате ночной российской атаки на Одессу пострадали пять человек, среди них — двое детей мальчик и девочка 7 и 9 лет. Поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры. В квартирах одесситов возникли пожары, оперативно ликвидированные нашими пожарными. 6 квартир разрушены полностью, еще 36 – частично повреждены.

Автор:
Татьяна Гойденко