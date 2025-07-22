Атака на Одессу: повреждено одно из отделений Ощадбанка (ФОТО)

22 июля в результате российских обстрелов получили повреждения одно из отделений Ощадбанка в Одессе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

"К сожалению, сегодня ночью в результате обстрела врага получило повреждения одно из отделений Ощадбанка в Одессе, расположенное по адресу Люстдорфская дорога, 55/1", - отметил он.

По его словам, серьезные повреждения получила только входящая группа.

"Прошу не беспокоиться арендаторов банковских ячеек, они не пострадали, их содержание находится в безопасности", - подчеркнул Наумов.

Как сообщается, ближайшие отделения Ощадбанка расположены по адресам:

Люстдорфская дорога, 52,

Люстдорфская дорога, 125

Атака на Одессу: последствия

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях русской атаки. По его словам, несмотря на активную работу сил ПВО есть повреждения гражданской инфраструктуры: занялись административное здание и легковые автомобили, в жилых домах выбиты окна.

В ГСЧС показали кадры с последствиями атаки и рассказали, что в результате удара занялся пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин.

По предварительной информации, пострадал 1 человек.

Напомним, 3 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одесскому морскому порту. В результате попадания ракеты типа "Искандер" в район одного из причалов погибли два человека — докер-механизатор и водитель грузовика.