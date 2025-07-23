В Стамбуле прошла третья встреча делегаций Украины и РФ: Умеров назвал главные темы

В Стамбуле вечером в среду 23 июля прошел третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Как и во время предыдущих встреч — 16 мая и 2 июня — переговоры проходят во дворце Чираган при посредничестве турецкой стороны.

По информации из окружения секретаря СНБО Рустема Умерова, перед началом переговоров прошла краткая подготовительная встреча с представителями Турции. В нем приняли участие сам Умеров, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Источник в украинской делегации сообщил агентству , что перед переговорами в Стамбуле украинская сторона провела первые двусторонние встречи с турецкими представителями в Анкаре.

По словам собеседника, президент Владимир Зеленский наметил три ключевых пункта повестки дня:

дальнейший обмен военнопленными;

возврат незаконно вывезенных украинских детей;

организация встречи фаворитов Украины и РФ.

"Последнее является самым важным, поскольку такая встреча может привести к прорыву в мирных усилиях и положить конец убийствам", – подчеркнул источник.

Украинская делегация, по словам собеседника, настроена на реальные шаги в направлении мира и прекращения огня. В то же время все будет зависеть от готовности российской стороны к конструктивному диалогу.

"Суспільне" также сообщает о начале встречи украинской и российской делегаций.

Украинскую делегацию в Стамбуле возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. В состав делегации вошли представители ключевых государственных и органов безопасности Украины.

Обновлено в 21:23. Умеров сообщил о новом этапе переговоров при поддержке Турции. "Среди главных тем – прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира", – добавил он.

Обновлено в 21:28. Переговоры в Стамбуле закончились, сообщает "Суспільне".