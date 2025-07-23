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Зеленский сформировал делегацию для мирных переговоров с Россией

мирные переговоры, делегация
Зеленский сформировал делегацию для мирных переговоров с Россией / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №539/2025, которым утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и стабильного мира.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Офис президента .

Переговоры должны пройти 23 июля 2025 года в Турции.

Возглавит делегацию Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Энверович Умеров. В состав делегации вошли представители ключевых государственных и органов безопасности Украины:

  • Умеров Рустем Энверович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации;
  • Бевз Александр Александрович – советник Руководителя Офиса Президента Украины;
  • Александр Иванович Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
  • Кислица Сергей Олегович – первый заместитель Министра иностранных дел Украины;
  • Колбаса Юрий Михайлович – представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);
  • Кузьмичев Георгий Юрьевич – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины;
  • Луговский Олег Васильевич – первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины;
  • Острянский Евгений Викторович – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
  • Поклад Александр Валентинович – заместитель Председателя Службы безопасности Украины;
  • Скибицкий Вадим Васильевич – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
  • Фомин Андрей Анатольевич – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
  • Шевченко Алексей Николаевич – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
  • Шерихов Александр Игоревич – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
  • Шинкарев Евгений Михайлович - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Указ также разрешает главе делегации изменять ее состав по согласованию с президентом и привлекать к работе работников государственных органов, экспертов и советников. Директивы для делегации имеют гриф "секретно". Кабинет Министров должен обеспечить финансирование участия делегации в переговорном процессе.

Напомним, вчера Зеленский сообщил, что возглавит украинскую делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров.

Автор:
Татьяна Гойденко