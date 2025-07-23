- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Зеленский сформировал делегацию для мирных переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №539/2025, которым утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и стабильного мира.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Офис президента .
Переговоры должны пройти 23 июля 2025 года в Турции.
Возглавит делегацию Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Энверович Умеров. В состав делегации вошли представители ключевых государственных и органов безопасности Украины:
- Умеров Рустем Энверович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации;
- Бевз Александр Александрович – советник Руководителя Офиса Президента Украины;
- Александр Иванович Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
- Кислица Сергей Олегович – первый заместитель Министра иностранных дел Украины;
- Колбаса Юрий Михайлович – представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);
- Кузьмичев Георгий Юрьевич – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины;
- Луговский Олег Васильевич – первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины;
- Острянский Евгений Викторович – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
- Поклад Александр Валентинович – заместитель Председателя Службы безопасности Украины;
- Скибицкий Вадим Васильевич – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- Фомин Андрей Анатольевич – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
- Шевченко Алексей Николаевич – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
- Шерихов Александр Игоревич – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
- Шинкарев Евгений Михайлович - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Указ также разрешает главе делегации изменять ее состав по согласованию с президентом и привлекать к работе работников государственных органов, экспертов и советников. Директивы для делегации имеют гриф "секретно". Кабинет Министров должен обеспечить финансирование участия делегации в переговорном процессе.
Напомним, вчера Зеленский сообщил, что возглавит украинскую делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров.