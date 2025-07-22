Зеленский поручил сформировать делегацию для новых переговоров с РФ: ее возглавит Рустем Умеров

Президент Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с Российской Федерацией. Возглавит украинскую делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров. В состав переговорщиков войдут представители разведки, МИДа и Офиса президента.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы государства.

Сегодня, 22 июля, Зеленский провел совещание по необходимым Украине результатам переговорной работы, в ходе которого Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле, договоренность о новой встрече в ближайшее время и координации дипломатической работы с партнерами в Европе и США.

"Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента", - заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина готова работать ради освобождения наших людей из плена, возвращения похищенных детей и подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны.

"Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама и начала", — подчеркнул Зеленский.

Обновлено в 12:55. Зеленский также добавил, что заслушал доклады о проведенных этапах обменов пленных и тех, которые готовятся.

"Ожидаем несколько этапов обменов на выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле и продолжаем другую нашу активность для освобождения наших людей – как военных, так и гражданских. Координирует эту работу секретарь СНБО Украины, привлечены все необходимые силы и институции", - сообщил глава государства.

Напомним, Зеленский назвал дату новых переговоров между Украиной и Россией в Турции - они пройдут в среду, 23 июля.