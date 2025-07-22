Зеленский назвал дату новых переговоров между Украиной и Россией в Турции

Новый раунд переговоров между Украиной и Россией в Турции состоится в среду, 23 июля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной.

Умеров сообщил, что встреча планируется на среду, 23 июля.

Зеленский пообещал предоставить больше деталей впоследствии.

Как писало İndependent Türkçe со ссылкой на дипломатические источники ожидается, что российская и украинская делегации встретятся в Стамбуле на этой неделе.

В настоящее время нет информации о времени и уровне проведения вероятной встречи.

Российское пропагандистское госагентство ТАСС со ссылкой на источник утверждает, что новый раунд переговоров Киева и Москвы запланирован не 23, а 24 июля. Официально российская сторона дату пока не называла.

Эта встреча станет третьим раундом переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле после предварительных встреч 16 мая и 2 июня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия использует дипломатические встречи для демонстраций, а не конструктивного диалога.

Глава государства заявлял, что следующий этап переговоров Украины с Россией возможна только после завершения согласованных обменов, о которых стороны договорились ранее в Стамбуле.

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказывал, что Россия готова к третьему раунду мирных переговоров с Украиной. Турция предлагает возобновить переговоры, подобные происходившим в Стамбуле.