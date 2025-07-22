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Зеленский назвал дату новых переговоров между Украиной и Россией в Турции
Новый раунд переговоров между Украиной и Россией в Турции состоится в среду, 23 июля.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной.
Умеров сообщил, что встреча планируется на среду, 23 июля.
Зеленский пообещал предоставить больше деталей впоследствии.
Как писало İndependent Türkçe со ссылкой на дипломатические источники ожидается, что российская и украинская делегации встретятся в Стамбуле на этой неделе.
В настоящее время нет информации о времени и уровне проведения вероятной встречи.
Российское пропагандистское госагентство ТАСС со ссылкой на источник утверждает, что новый раунд переговоров Киева и Москвы запланирован не 23, а 24 июля. Официально российская сторона дату пока не называла.
Эта встреча станет третьим раундом переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле после предварительных встреч 16 мая и 2 июня.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия использует дипломатические встречи для демонстраций, а не конструктивного диалога.
Глава государства заявлял, что следующий этап переговоров Украины с Россией возможна только после завершения согласованных обменов, о которых стороны договорились ранее в Стамбуле.
Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказывал, что Россия готова к третьему раунду мирных переговоров с Украиной. Турция предлагает возобновить переговоры, подобные происходившим в Стамбуле.