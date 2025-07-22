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Зеленський назвав дату нових переговорів між Україною та Росією у Туреччині
Новий раунд переговорів між Україною та Росією у Туреччині відбудеться в середу, 23 липня.
Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що обговорив із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною.
Умєров доповів, що зустріч планується на середу, 23 липня.
Зеленський пообіцяв надати більше деталей згодом.
Як писало İndependent Türkçe з посиланням на дипломатичні джерела, очікується, що російська та українська делегації зустрінуться в Стамбулі цього тижня. Було заявлено, що зустрічі можуть відбутися в середу або четвер.
Водночас нині немає інформації про час та рівень проведення ймовірної зустрічі.
Російська пропагандистська держагенція ТАСС з посиланням на джерело стверджує, що новий раунд перемовин Києва та Москви запланований не 23, а 24 липня. Офіційно російська сторона дату поки не називала.
Ця зустріч стане третім раундом переговорів між Україною та РФ у Стамбулі після попередніх зустрічей 16 травня та 2 червня.
Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Росія використовує дипломатичні зустрічі для демонстрацій, а не конструктивного діалогу.
Очільник держави заявляв, що наступний етап переговорів України з Росією можливий лише після завершення узгоджених обмінів, про які сторони домовилися раніше в Стамбулі.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан розповідав, що Росія готова до третього раунду мирних переговорів з Україною. Туреччина пропонує відновити переговори, подібні до тих, що відбувалися у Стамбулі.