Зеленський назвав дату нових переговорів між Україною та Росією у Туреччині

Новий раунд переговорів між Україною та Росією у Туреччині відбудеться в середу, 23 липня.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що обговорив із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною.

Умєров доповів, що зустріч планується на середу, 23 липня.

Зеленський пообіцяв надати більше деталей згодом.

Як писало İndependent Türkçe з посиланням на дипломатичні джерела, очікується, що російська та українська делегації зустрінуться в Стамбулі цього тижня. Було заявлено, що зустрічі можуть відбутися в середу або четвер.

Водночас нині немає інформації про час та рівень проведення ймовірної зустрічі.

Російська пропагандистська держагенція ТАСС з посиланням на джерело стверджує, що новий раунд перемовин Києва та Москви запланований не 23, а 24 липня. Офіційно російська сторона дату поки не називала.

Ця зустріч стане третім раундом переговорів між Україною та РФ у Стамбулі після попередніх зустрічей 16 травня та 2 червня.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Росія використовує дипломатичні зустрічі для демонстрацій, а не конструктивного діалогу.

Очільник держави заявляв, що наступний етап переговорів України з Росією можливий лише після завершення узгоджених обмінів, про які сторони домовилися раніше в Стамбулі.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан розповідав, що Росія готова до третього раунду мирних переговорів з Україною. Туреччина пропонує відновити переговори, подібні до тих, що відбувалися у Стамбулі.