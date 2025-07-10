Зеленський назвав умову для початку переговорів з Росією

Наступний етап переговорів України з Росією можливий лише після завершення узгоджених обмінів, про які сторони домовилися раніше в Стамбулі.

Як пише Delo.ua, про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву Володимира Зеленського журналістам у рамках Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2025) у Римі.

Зеленський про переговори з Росією

Володимир Зеленський заявив, що для початку наступного раунду переговорів з Росією потрібно завершити узгоджені обміни, які були домовлені під час другої зустрічі в Стамбулі. За його словами, після виконання цих кроків переговорні команди зможуть перейти до обговорення підготовки зустрічі на рівні лідерів.

Зеленський підкреслив, що для досягнення вагомого результату у завершенні війни важливо провести саме таку зустріч за участі України, Росії та США.

Щодо місця проведення переговорів, президент подякував Італії та Ватикану, з якими обговорював можливість організації зустрічі у Ватикані. Він також зазначив, що є пропозиції від Австрії, Швейцарії як нейтральних країн, а також прямі пропозиції від Туреччини.

Кроки до миру

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулася тристороння зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки та Туреччини.

Міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки переговорів з представниками РФ. За словами Умєрова, основна увага під час перемовин була зосереджена на питанні припинення вогню. Крім того, сторони домовилися стосовно проведення обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Пізніше Папа римський Лев XIV виступив із пропозицією провести наступний раунд переговорів між Україною та Росією у Ватикані. Це стало відповіддю на неуспішні переговори, які 16 травня відбувалися у Стамбулі, і які Ватикан вважає малоефективними для досягнення миру.