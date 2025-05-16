У Стамбулі з РФ обговорили припинення вогню, обмін полоненими 1000 на 1000 і можливу зустріч президентів – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки переговорів з представниками Російської Федерації, які відбулися 16 травня в Стамбулі. Після завершення зустрічі він поспілкувався з журналістами, розкривши ключові теми обговорення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Суспільне".

За словами Умєрова, основна увага під час перемовин була зосереджена на питанні припинення вогню та проведенні масштабного обміну полоненими.

"Метою наших переговорів було обговорення припинення вогню, обмін полоненими. Також потенційно ми готуємо зустріч між лідерами країн", — повідомив Умєров.

Окремо він зазначив, що одним із розглянутих варіантів став обмін у форматі "1000 на 1000". Українська сторона наразі опрацьовує деталі цього процесу.

Про подальші кроки, пов’язані з перемовинами, він обіцяв повідомити згодом.

На переговори відреагував і Володимир Зеленський, зазначивши, що це був реальний шанс, але його російський колега злякався.

"Цього тижня у нас був реальний шанс рухатися до припинення війни — якби тільки Путін не побоявся приїхати до Туреччини. Я був там готовий до прямої зустрічі з ним для вирішення всіх ключових питань. Він ні на що не погодився", - написав Зеленський.

Говорячи про делегацію Росії, Зеленський додав, що це були майже ті самі люди, що й у 2022 році, і це показує, що Росія не змінила свого основного підходу.

"Вони роблять усе можливе, щоб перетворити цю стамбульську зустріч на постановочний, порожній процес. Так само, як... у 2022 році", - сказав він.

Нагадаємо, Володимир Путін не приїхав на переговори з Володимиром Зеленським у Стамбулі — російську делегацію очолив ексміністр культури Володимир Мединський за участі представників військової розвідки.

До зустрічі з російською делегацією пройшли тристоронні переговори України, США та Туреччини.