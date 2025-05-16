У Стамбулі пройшли тристоронні переговори України, США та Туреччини: про що говорили

16 травня в Стамбулі відбулася тристороння зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки та Туреччини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Суспільне".

До української делегації увійшли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та глава МЗС Андрій Сибіга. США на переговорах представляли державний секретар Марко Рубіо, спецпредставник Кіт Келлог і посол США в Туреччині Том Баррак.

Туреччину представляли глава Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин та міністр закордонних справ Хакан Фідан.

Напередодні джерела в українській делегації повідомили про завершення зустрічі з радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також із Кітом Келлогом.

Окрім тристоронніх переговорів, на сьогодні також заплановані перші прямі переговори між Україною та Росією після тривалої перерви. Делегацію Росії очолює помічник президента РФ Володимир Мединський, який вже брав участь у перемовинах з українською стороною у 2022 році. Українську сторону знову представляє міністр оборони Рустем Умєров.

Відомо, що станом на 12:30 українська делегація вже прибула до турецького палацу Долмабахче для зустрічі із російськими представниками.

Оновлено о 12:45. Рустем Умєров повідомив, що разом з Єрмаком і Сибігою провели зустріч не тільки з Кітом Келлогом, а також з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань нацбезпеки Джонатаном Пауеллом, радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

"Скоординували наші позиції з колегами напередодні сьогоднішньої зустрічі з російською делегацією в Стамбулі. Українська сторона підтвердила свою відданість мирним зусиллям, підкреслюючи конструктивні кроки, зроблені в останні тижні та місяці. Ми готові до повного та безумовного припинення вогню... Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні", - написав він.

За його словами, мир можливий лише за умови, якщо Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких — повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою "всіх на всіх".

Оновлено о 14:30. В Офісі президента розповіли, що під час зустрічі сторони обговорили спільну роботу над реальними механізмами, які мають привести до справедливого й тривалого миру для України.

"Усі сторони чітко наголосили: війна має завершитися стійким і справедливим миром, а повне та безумовне припинення вогню – основа для подальших рішень. Обговорили також гуманітарні питання, зокрема звільнення українських полонених і повернення дітей, що є пріоритетом для України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Росія вкотре продемонструвала, що не зацікавлена в мирі. "Про це свідчить її відсутність на переговорах на відповідному рівні представництва, ігнорування міжнародних ініціатив та відмова припинити агресію", - додали в ОП.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, який 15 травня зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, назвав склад російської делегації "бутафорським", однак заявив, що "з поваги до Трампа і Ердогана" все ж таки направив українську делегацію до Стамбула. За його словами, перемовини мають відбутися за участі як турецьких, так і американських представників.