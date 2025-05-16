Переговори з Росією у Стамбулі: Зеленський затвердив склад делегації, Рубіо відмовився від зустрічі з росіянами

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яка братиме участь у переговорах з Росією у Стамбулі 16 травня. Її очолить міністр оборони України Рустем Умєров.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на указ №306/2025, який оприлюднений на сайті Офісу президента.

Склад української делегації

Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Разом із ним до переговорного процесу будуть залучені:

Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ України;

— перший заступник міністра закордонних справ України; Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України;

— заступник голови Служби безпеки України; Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;

— перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України; Олексій Шевченко — заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України;

— заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України; Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

— заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України; Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ;

— заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ; Олександр Дьяконов — заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил ЗСУ;

— заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил ЗСУ; Олексій Маловацький — начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ;

— начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ; Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;

— старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ; Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ;

— офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ; Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента України.

Зеленський дозволив Умєрову за погодженням змінювати склад делегації, а також залучати працівників державних органів, підприємств, установ, організацій, наукових радників та експертів.

Своїм указом президент також затвердив таємні директиви щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін затвердив склад делегації РФ, не включивши туди себе. ЇЇ очолить помічник російського лідера Володимир Мединський. У переговорах також візьмуть участь заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, начальник головного управління генерального штабу збройних сил Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

США не покладають високих надій на переговори РФ і України

Голова Держдепу США Марко Рубіо заявив, що США "не мають високих очікувань" щодо переговорів між РФ та Україною.

Він повторив слова президента США Дональда Трампа, який сказав, що прориву в перемовинах не буде, поки американський та російський лідери "не взаємодіятимуть безпосередньо з цього питання".

Рубіо також розчаровано висловився про низький рівень російської делегації, що "не свідчить про прорив". Він розповів, що 16 травня планує зустрітися у Стамбулі з главою МЗС України Андрієм Сибігою та представниками української делегації, але особисто з росіянами зустрічатися не має наміру.

Що відомо про переговори України та Росії в Стамбулі

10 травня у Київ з візитом прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Польщі Дональд Туск для зустрічі лідерів країн Коаліції охочих.

За її результатами учасники підтримали безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися в понеділок, 12 травня. У разі відмови партнери України пригрозили посиленням санкцій проти РФ.

У своєму нічному зверненні 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Туреччині вже наступного тижня. Проте він проігнорував пропозицію щодо 30-денного перемир'я.

Володимир Зеленський відповів, що чекатиме "особисто" Путіна у Стамбулі.

15 травня Зеленський прибув до Анкари та зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який пообіцяв сприяти прямим мирним переговорам між Росією та Україною.

Планується, що формат переговорів у Стамбулі 16 травня буде таким: