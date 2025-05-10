Макрон, Мерц, Стармер і Туск прибули до Києва: перші заяви (ФОТО)

10 травня до Києва з візитом прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Польщі Дональд Туск.

Про це повідомив голова Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак, опублікувавши відповідне відео.

Європейських лідерів зустрічали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова ОПУ Андрій Єрмак.

"Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів "коаліції рішучих". Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України", — сказав Сибіга.

Єрмак зазначив, що сьогодні "починаємо працювати" і буде "чимало тем для обговорення".

Президент Франції Еммануель Макрон на своїй сторінці в Х написав: "Повернувшись до Києва, я перш за все звертаюся до українців. Більше трьох років ви чинили опір з дивовижною мужністю. За свою землю. За свою свободу. За Європу. Тому що так, тут на карту поставлено безпеку нашого континенту"

Він зазначив, що перед обличчям російської агресії відповідь має бути колективною, тому цю поїздку він здійснює разом із Німеччиною, Польщею та Великою Британією.

Макрон у дописі озвучив три головні послання: мир, суверенітет, майбутнє. На його думку, мир має бути справедливим та міцним і починатися з повного і беззастережного припинення вогню.

"Це пропозиція, яку ми висуваємо разом зі Сполученими Штатами. Україна прийняла її 11 березня. Росія ж зволікає, ставить умови, виграє час і продовжує свою загарбницьку війну… Мирна угода, яка має бути укладена, повинна гарантувати її безпеку. Саме над цим ми працювали на зустрічах у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві. Ми рухаємося вперед разом.", — зазначив президент Франції.

Лідери чотирьох країн разом з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вшанували подвиг полеглих українських воїнів.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що у Києві 10 травня тимчасово обмежать рух транспорту на частині центральних вулиць у звʼязку з візитом іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів.