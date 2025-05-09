У Києві 10 травня обмежать рух транспорту на деяких ділянках: у чому причина

У Києві у суботу, 10 травня, тимчасово обмежать рух транспорту на частині центральних вулиць у звʼязку з візитом іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів.

Про це повідомили в Київській МВА.

"У суботу, 10 травня, у звʼязку з перебуванням у Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста", - йдеться у повідомленні.

У КМВА зауважили, що конкретний час та локації визначатимуть з урахуванням протоколів безпеки. Киян та гостей столиці закликали поставитися до ситуації з розумінням та врахувати обмеження під час планування своїх маршрутів.

Обмеження руху Києві

У Києві для будівництва метро на Виноградар до квітня 2026 року закрили рух частиною проспекту Європейського Союзу від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.

Повідомляється, що на час виконання робіт транспорт курсуватиме за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, яку попередньо затвердять з Управлінням патрульної поліції в м. Києві. Про зміни в роботі наземного пасажирського транспорту, що курсує проспектом Європейського Союзу, в КМДА обіцяють повідомити додатково.

Також у столиці з 9 травня та орієнтовно до кінця 2025 року частково обмежать рух транспорту на мосту через річку Десенка у напрямку від житлового масиву Троєщина до станції метро "Почайна".