Кличко розповів про ремонт шляхопроводу біля метро "Дарниця": коли відкриють рух для транспорту (ФОТО)

У Києві триває ремонт шляхопроводу біля метро "Дарниця" - на перетині вул. Будівельників з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену. Відкрити рух транспорту на ньому планують наприкінці листопада.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, дорожники вже демонтували зношене мостове полотно та прогонові будови шляхопроводу. Наразі розбирають опори і фундамент, одночасно встановлюючи нові конструкції.

Що планують зробити

Незабаром будівельники змонтують металеві прогонові будови над проспектом та лінією метрополітену, з подальшим влаштуванням мостового полотна. Тобто, як пояснив Кличко, це буде фактично новий шляхопровід. Також облаштують і додаткову смугу на Броварському проспекті на в’їзд в місто.

Після завершення будівельних робіт змонтують нові опори освітлення з енергоощадними лампами та встановлять перильне і бар’єрне огородження.

Також впорядкують прилеглу територію: облаштують на шляхопроводі та підходах до нього велодоріжки, а для людей з інвалідністю понизять бортовий камінь, влаштують тактильну навігацію та тротуари з безфаскових ФЕМ.

Як пообіцяв Кличко, відкрити рух транспорту новим шляхопроводом планують наприкінці листопада.

Нагадаємо, реконструкцію об’єкту розпочали у лютому. Шляхопровід ввели в експлуатацію ще у 1963 році та жодного разу капітально не ремонтували.

У серпні минулого року комісія з перевірки стану мостових споруд визнала шляхопровід біля метро "Дарниця" непрацездатним.

У Києві закриють рух частиною проспекту на рік

У Києві для будівництва метро на Виноградар до квітня 2026 року закрили рух частиною проспекту Європейського Союзу від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.

Повідомляється, що на час виконання робіт транспорт курсуватиме за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, яку попередньо затвердять з Управлінням патрульної поліції в м. Києві. Про зміни в роботі наземного пасажирського транспорту, що курсує проспектом Європейського Союзу, в КМДА обіцяють повідомити додатково.