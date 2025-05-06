Кличко рассказал о ремонте путепровода возле метро "Дарница": когда откроют движение для транспорта (ФОТО)

В Киеве идет ремонт путепровода возле метро "Дарница" — на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена Открыть движение транспорта на нем планируют в конце ноября.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, дорожники уже демонтировали изношенное мостовое полотно и пролетные строения путепровода. Теперь разбирают опоры и фундамент, одновременно устанавливая новые конструкции.

Что планируют сделать

В скором времени строители смонтируют металлические пролетные строения над проспектом и линией метрополитена, с последующим устройством мостового полотна. То есть, как объяснил Кличко, это будет фактически новый путепровод. Также обустроят дополнительную полосу на Броварском проспекте на въезд в город.

После завершения строительных работ смонтируют новые опоры освещения с энергосберегающими лампами и установят перильное и барьерное ограждение.

Также приведут в порядок прилегающую территорию: обустроят на путепроводе и подходах к нему велодорожки, а для людей с инвалидностью снизят бортовой камень, устроят тактильную навигацию и тротуары из бесфасковых ФЭМ.

Как пообещал Кличко, открыть движение транспорта по новому путепроводу планируют в конце ноября.

Напомним, к реконструкции объекта приступили в феврале. Путепровод ввели в эксплуатацию еще в 1963 году и ни разу капитально не ремонтировали.

В августе прошлого года комиссия по проверке состояния мостовых сооружений признала путепровод у метро "Дарница" нетрудоспособным.

В Киеве закроют движение проспектом на год

В Киеве для строительства метро на Виноградаре до апреля 2026 года закрыли движение частью проспекта Европейского Союза от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.

Сообщается, что во время выполнения работ транспорт будет курсировать по временной схеме организации дорожного движения, которую предварительно утвердят с Управлением патрульной полиции в Киеве. Об изменениях в работе наземного пассажирского транспорта, курсирующего по проспекту Европейского Союза, в КГГА обещают сообщить дополнительно.