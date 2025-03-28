Строительство метро на Виноградаре: в Киеве закроют движение на отдельных участках

В Киеве для строительства метро на Виноградаре с 5 апреля 2025 года закроют движение частью проспекта Европейского Союза от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что на этих участках закроют движение транспортных средств и пешеходов с занятием проезжей части и тротуара.

Как объясняют в КГГА, ограничение движения связано со строительством участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилмассив Виноградарь из электродепо в Подольском районе.

Сообщается, что во время выполнения работ транспорт будет курсировать по временной схеме организации дорожного движения, которую предварительно утвердят с Управлением патрульной полиции в г. в Киеве. Об изменениях в работе наземного пассажирского транспорта, курсирующего по проспекту Европейского Союза, в КГГА обещают сообщить дополнительно.

Киевлян и гостей столицы просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Возобновление строительства метро на Виноградаре

Новый тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь общей стоимостью 13 956 млн грн столичный метрополитен объявил 13 июня 2024 года. Его выиграла компания "Автострада", которая восстанавливала аварийный тоннель между станциями "Демиевская.

15 августа стало известно о заключении договора с ней на достройку метро на Виноградаре. В начале ноября 2024 года появилась информация о возобновлении строительства "зеленой" ветки метро. В настоящее время сотни строителей работают на нескольких площадках, расположенных как на земле, так и под землей.

Строительство метро на Виноградаре в Киеве возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва. Конечный срок строительства метро планируется на 1 квартал 2027 года.