- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Движение транспорта по Южному мосту в Киеве снова ограничат: в чем причина
С 28 марта по 1 августа на Южном мосту в столице через Днепр будут действовать частичные ограничения движения транспорта с левого на правый берег.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевавтодоргород".
Что известно о ремонтных работах
Ограничения связаны с ремонтом правобережной эстакады мостового перехода в направлении ул. Саперно-Слободской, а также Столичного и Приднепровского шоссе.
Общая протяженность участка, который будут ремонтироваться, составляет 650 метров.
Планируется ремонт железобетонной плиты проезжей части, укладка нового гидроизоляционного слоя и асфальтобетонного покрытия.
Ремонтные работы будут выполняться в два этапа с поочередным ограничением движения транспорта:
- 1-й этап – крайней левой и частично средней полосами движения;
- 2-й этап – крайней правой и частично средней полосами движения.
В коммунальном предприятии напоминают, что с 2021 года Южный мост находится в ограниченном трудоспособном состоянии. По оценкам специалистов, он нуждается в реконструкции в соответствии с современными нормами и требованиями.
Впрочем, для обеспечения безопасной эксплуатации сооружения при нагрузке специалисты КП "Киевавтодоргород" регулярно выполняют необходимые ремонтные работы.
Так, в 2016-2023 годах были заменены все деформационные швы, а с 2024 года идет обновление тротуаров:
- ремонтируют покрытие;
- гидроизоляцию;
- перильное и барьерное ограждение;
- систему водоотвода;
- фасадная часть железобетонных конструкций.
В 2024 году коммунальное предприятие подготовило проектную документацию для текущего ремонта Южного моста, а специалисты частично обновили мостовое полотно.
В КП "Киевавтодоргород" извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.
О движении по Южному мосту
Напомним, в Киеве перекрыли частное автомобильное движение по Южному мосту с 22 июня 2022 года. Движение по нему разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.
В конце февраля 2025 года киевские власти, проведя консультации с военными, частично отменили ограничения на движение по Южному мосту, разрешив транспортный поток в направлении с левого берега на правый.