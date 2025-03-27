Движение транспорта по Южному мосту в Киеве снова ограничат: в чем причина

С 28 марта по 1 августа на Южном мосту в столице через Днепр будут действовать частичные ограничения движения транспорта с левого на правый берег.

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Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевавтодоргород".

Что известно о ремонтных работах

Ограничения связаны с ремонтом правобережной эстакады мостового перехода в направлении ул. Саперно-Слободской, а также Столичного и Приднепровского шоссе.

Общая протяженность участка, который будут ремонтироваться, составляет 650 метров.

Планируется ремонт железобетонной плиты проезжей части, укладка нового гидроизоляционного слоя и асфальтобетонного покрытия.

Ремонтные работы будут выполняться в два этапа с поочередным ограничением движения транспорта:

1-й этап – крайней левой и частично средней полосами движения;

2-й этап – крайней правой и частично средней полосами движения.

В коммунальном предприятии напоминают, что с 2021 года Южный мост находится в ограниченном трудоспособном состоянии. По оценкам специалистов, он нуждается в реконструкции в соответствии с современными нормами и требованиями.

Впрочем, для обеспечения безопасной эксплуатации сооружения при нагрузке специалисты КП "Киевавтодоргород" регулярно выполняют необходимые ремонтные работы.

Так, в 2016-2023 годах были заменены все деформационные швы, а с 2024 года идет обновление тротуаров:

ремонтируют покрытие;

гидроизоляцию;

перильное и барьерное ограждение;

систему водоотвода;

фасадная часть железобетонных конструкций.

В 2024 году коммунальное предприятие подготовило проектную документацию для текущего ремонта Южного моста, а специалисты частично обновили мостовое полотно.

В КП "Киевавтодоргород" извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.

О движении по Южному мосту

Напомним, в Киеве перекрыли частное автомобильное движение по Южному мосту с 22 июня 2022 года. Движение по нему разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

В конце февраля 2025 года киевские власти, проведя консультации с военными, частично отменили ограничения на движение по Южному мосту, разрешив транспортный поток в направлении с левого берега на правый.