У Києві можуть відкрити Південний міст для всього транспорту

Питання про відновлення руху Південним мостом для всіх киян буде винесено на наступне засідання Ради оборони Києва.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Обмеження під час війни, як і будь-які інші процеси, повинні бути своєчасні, виправдані, розумно організовані. Якщо щось із цього переліку випадає - виникають зловживання, несправедливість. Напередодні вчергове розігрався скандал з перепустками для руху під час комендантської години. Але пропускний режим діє не лише вночі, але й удень — на обʼєктах, важливих для функціонування міста, для киян. Як приклад — Південний міст. Будемо і тут відновлювати нормальне сполучення між правим та лівим берегом", - зазначив Ткаченко.

Він зауважив, що проговорив з військовими й визначив, що наразі потреби закриття Південного мосту, яка була раніше, немає.

"Можливе додаткове регулювання руху, але загалом є розуміння, що обмеження можна послабити", - підкреслив Ткаченко.

За його словами, на наступне засідання Ради оборони Києва, окрім інших питань, буде внесено на розгляд відновлення руху Південним мостом для всіх киян.

Зауважимо, у Києві перекрили приватний автомобільний рух Південним мостом з 22 червня 2022 року. Рух ним дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.