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Південний міст у Києві з 22 червня закрито для приватних авто
З 22 червня у Києві перекривають приватний автомобільний рух Південним мостом. При цьому громадський транспорт ним ходитиме.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Рух Південним мостом дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.
У КМДА нагадали, що через Південний міст курсують автобуси маршрутів №22 та №91:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- автобус № 22: вулиця Тростянецька - Музей Авіації з інтервалом 20-35 хвилин;
- автобус № 91: вулиця О. Ахматової – станція метро «Голосіївська» з інтервалом 20-45 хвилин.
Також метро у столиці працює з 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30.
Зазначимо, у Києві з 20 червня для автомобільного сполучення лівого та правого берегів відновлено рух мостом Метро та мостом Патона.