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В Киеве возобновили движение по мостам Метро и Патона
В Киеве с сегодняшнего дня, 20 июня, для автомобильного сообщения левого и правого берегов возобновлено движение по мосту Метро и мосту Патона.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что для автомобильного сообщения двух столичных берегов работают пять мостов:
- Дарницкий
- Северный
- Южный
- мост Метро
- мост Патона
Как сообщил мэр Киева Кличко, об организации работы общественного транспорта с учетом возобновления движения по мостам городские власти сообщат дополнительно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в КГГА призвали водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также пропускать машины "скорой", полицию, спасателей и авто с гуманитарными грузами.
Напомним, что с начала войны все столичные мосты взяты под усиленную охрану в связи с угрозой со стороны российской армии.
В частности, в Киевской области заасфальтировали объездную дорогу вблизи разрушенного моста через реку Ирпень, где продолжались боевые действия. Подъездные пути длиной 150 и 125 метров заасфальтировали для удобства всех, кто двигается по этому маршруту.