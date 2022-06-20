В Киеве возобновили движение по мостам Метро и Патона

В Киеве с сегодняшнего дня, 20 июня, для автомобильного сообщения левого и правого берегов возобновлено движение по мосту Метро и мосту Патона.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что для автомобильного сообщения двух столичных берегов работают пять мостов:

Дарницкий

Северный

Южный

мост Метро

мост Патона

Как сообщил мэр Киева Кличко, об организации работы общественного транспорта с учетом возобновления движения по мостам городские власти сообщат дополнительно.

Также в КГГА призвали водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также пропускать машины "скорой", полицию, спасателей и авто с гуманитарными грузами.

Напомним, что с начала войны все столичные мосты взяты под усиленную охрану в связи с угрозой со стороны российской армии.

В частности, в Киевской области заасфальтировали объездную дорогу вблизи разрушенного моста через реку Ирпень, где продолжались боевые действия. Подъездные пути длиной 150 и 125 метров заасфальтировали для удобства всех, кто двигается по этому маршруту.