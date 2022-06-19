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В Киеве возобновляют автомобильное движение по мостам Метро и Патона
В столице Украины с утра понедельника, 20 июня, возобновляется автомобильное движение по мостам Метро и Патона. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
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Кроме того, будут работать Дарницкий, Северный и Южный мосты для автомобильного сообщения.
"Об организации работы общественного транспорта с учетом возобновления движения по мостам городские власти сообщат дополнительно", — уточнил Кличко.
Он также призвал водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, и пропускать автомобили скорой помощи, полиции, спасателей и автомобили с гуманитарным грузом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в столице полностью возобновили движение по Южному мосту еще в апреле. Кроме того, по словам Кличко, власти постепенно увеличивают и количество маршрутов общественного транспорта столицы.